Op vakantie naar Griekenland? Pas op voor muggen met westnijlvirus

Opwarming van de aarde

In Nederland is het in de zomer gemiddeld 18 graden. Het virus heeft zo'n 2 weken nodig om zich te ontwikkelen en doet dit vooral bij warme temperaturen, legt Koenraadt uit.

"In het laboratorium hebben we de ontwikkeling van het westnijlvirus bestudeerd. Bij 18 graden gebeurt er nauwelijks iets, bij 23 en 28 graden wel. Dan zie je dat tientallen procenten muggen besmet raken." Door de opwarming van de aarde is het westnijlvirus volgens Koenraadt iets waar we in de toekomst mogelijk ook in Nederland rekening mee moeten houden.