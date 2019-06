Recordaantal klimmers op Mount Everest

Niet iedereen haalde de top, want de berg beklimmen is zeker niet zonder risico's. Elf mensen overleefden de tocht dit jaar niet. Daarmee was dit meteen het dodelijkste klimjaar sinds 2015.

Uren wachten

Dat kwam mede door de immense drukte. Sommigen moesten door de drukte op de 8848 meter hoge berg soms uren wachten tot ze verder konden, met alle risico's van dien.