Tientallen leerlingen Calvijn College moeten deel examen opnieuw doen

Ouders en kinderen die op het Calvijn College zitten moeten morgen naar de school komen voor een gesprek. Dan zal duidelijk worden of hun kind geslaagd is of niet. Bij de kinderen die opnieuw examens moeten maken, zijn een of meerdere toetsen van het schoolexamen niet afgenomen. "Bovendien zal het centraal examen opnieuw moeten worden nagekeken", schrijft de Onderwijsinspectie.

Uitslag

Ook bij een andere afdeling van de school ging het mis. Van de kinderen die de basisberoepsgerichte leerweg doen, moeten er vijftien opnieuw de banken in. "Deze leerlingen moeten één of in een enkel geval twee toetsen inhalen. Dat kunnen deze leerlingen doen terwijl ze al op het mbo zitten."

De leerlingen van de Amsterdamse school zouden eigenlijk vorige week woensdag hun uitslag al horen. Dat lukte niet door een fout, de uitslag zou er vrijdag zijn. Weer lukte dat niet. Die dag maakten de school en de Onderwijsinspectie bekend dat de uitslag ná het weekend zou komen.