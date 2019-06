Merkel trilde hevig bij volkslied: dit doet oververhitting met het lichaam

Hitteberoerte

De ernstigste vorm van oververhitting is een hitteberoerte, zegt Daanen. "Je kunt dan onder meer verward worden en hallucinaties krijgen, maar daar lijkt het bij Merkel gelukkig niet op."

Of het trillen daadwerkelijk door oververhitting komt, vinden Daanen en Bakels beiden moeilijk te zeggen. "Het trillen was wel erg hevig", zegt Bakels. "Van de hitte kun je duizelig worden, maar dan zou ik eerder verwachten dat je gaan schommelen of slingeren. Het is best mogelijk dat het hevige trillen door oververhitting kwam, maar er is misschien ook een andere oorzaak mogelijk. Daarover durf ik geen uitspraak te doen."

Drie glazen water

Merkel zelf liet na afloop weten dat ze te weinig water gedronken had. "Na het drinken van drie glazen water ging het weer."