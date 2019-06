Lars Miedema over zus Vivianne: 'Scoren is gewoon haar job'

Hij geeft toe dat hij z’n grote zus mist. Maar dat ze niet meer in hetzelfde huis wonen, wil niet zeggen dat hun band minder is geworden. Integendeel. "We hebben bijna dagelijks contact, dan appen of bellen we. Gewoon om gezellig te kletsen, maar ook om elkaar advies te geven."

Vivianne Miedema is namelijk niet de populairste Oranje Leeuwin, vooral vanwege haar enigszins stugge karakter. "Er is best wel wat kritiek op haar geweest. Dan zei ik tegen haar: zet het van je af. Doe gewoon wat je leuk vindt, want dat is het belangrijkste. Dat je er zelf plezier in houdt."

Leuke meid

Wat vond Lars van de kritiek op zijn zus? "Niet leuk, natuurlijk. Maar ik weet hoe ze is en verder neem ik niet zoveel aan van wat er gezegd wordt. Zijzelf trouwens ook niet. Viv is echt een hele leuke meid. En een hele goede voetballer natuurlijk."