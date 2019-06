Merkel trilt hevig door hitte tijdens volkslied

Oververhitting

Volgens het Duitse persbureau DPA was het niet voor het eerst dat de hitte Merkel teveel werd. Ze zou al eens eerder bij een publiek optreden hebben getrild door oververhitting.

Het is niet bekend of de bondskanselier met gezondheidsproblemen kampt. De privacywet in Duitsland is erg strikt over het verstrekken van dit soort gegevens.