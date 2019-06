"Het was onzeker of Privazorg nog in staat zou zijn zorg te leveren"

Sleutelfiguren als voormalig topman Barend van Leeuwen, voorzitter van de raad van commissarissen Peter van de Burgt en bestuurder Teun Huisman blijken verschillende petten op te hebben gehad. Dat staat toch haaks op de governance code voor de zorg?

"Er is in elk geval sprake geweest van de schijn van belangenverstrengeling. Of er ook daadwerkelijk belangenverstrengeling is geweest waarbij sprake was van eigen gewin, is weer een stap verder. Maar ook de schijn van belangenverstrengeling moet altijd worden voorkomen. Wij waren geschrokken over wat we aantroffen. De interne partijen gingen rollebollend over straat. En er zou 12 miljoen dividend worden uitgekeerd, terwijl Privazorg verlies draait."

Hoe kan een zorginstelling met tientallen miljoenen omzet zo weinig professioneel zijn georganiseerd?

"In Nederland kan iedereen een zorgorganisatie opstarten. Het is niet voor niets dat er nu een wetsvoorstel ligt, waarin een meldplicht is opgenomen. Dat zou de Inspectie een beter zicht geven op wie een zorgbedrijf begint. Bij Privazorg heeft het ook te maken met de verschillende geldstromen, waarmee het bedrijf wordt gefinancierd. Ten slotte heeft de organisatie een andere dan gebruikelijke structuur moeten kiezen, omdat ze werkt met zzp'ers. Dat levert ook voordelen op, bijvoorbeeld flexibiliteit."