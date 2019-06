Deltacommissaris: 'Intense regenbuien gaan ons allemaal raken'

Onvoorspelbaar

Glas is niet verrast door de resultaten, maar is wel blij dat iedereen via de kaart zelf kan ondervinden wat er kan gebeuren. "Het veranderende klimaat, die intense regenbuien en die droogte, die gaan ons allemaal raken. In elke woonwijk. En vandaag bent u aan de beurt en morgen is het iemand anders. Het is onvoorspelbaar en dat maakt het ook best lastig. Niet iedereen zal zich het realiseren. Maar ik zeg u: het raakt u allemaal."

Volgens de deltacommissaris is het goed om te weten wat je kunt verwachten, om vervolgens maatregelen te kunnen nemen. "Ik roep iedereen op: kijk daar nou eens naar en denk bij jezelf: wat kan ik? Wat kan ik zelf, in mijn eigen tuin, mijn eigen omgeving? Met de woningbouwcorporatie, met de gemeente, de wethouder. Ga dat gesprek aan, maar ook vooral met de buren in de wijk."