Inspectie: janboel bij Privazorg is gevaar voor zorgverlening

Bezem door stal

Privazorg moet van de Inspectie de bezem door de stal halen en gaan voldoen aan de governancecode voor de zorg en de wet toelating zorginstellingen (zie interview). De thuiszorgorganisatie heeft tot september om de zaken op orde te krijgen. Daarna bepaalt de Inspectie of het verscherpte toezicht wordt opgegeven of verlengd, of dat harder ingrijpen noodzakelijk is.