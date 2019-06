Topdrukte in Tsjernobyl: 'Wacht wel tot de hype over is'

Kernramp met gevolgen voor heel Europa

33 jaar geleden ontplofte de reactor van de kerncentrale midden in de nacht. Bij de explosie kwamen 31 mensen om, bijna 150.000 mensen werden in de dagen na de explosie geëvacueerd. Radioactieve wolken trokken over een groot deel van Europa.

Hoeveel mensen om zijn gekomen door de nasleep van de ramp is onduidelijk. De schattingen lopen uiteen. Na de ramp is er een sarcofaag over de reactor heen gebouwd. De omgeving van Tsjernobyl en de naburige stad Pripjat blijven verlaten, waardoor de natuur zijn gang kan gaan.