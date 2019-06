Leerlingen Calvijn College nog altijd geen examenuitslag: 'Al dagen op van de zenuwen'

Communicatie

Wat de situatie extra vervelend maakt, is dat de school niet goed communiceert over wat er aan de hand is. "In eerste instantie gooiden ze het op een landelijke storing", vertelt de vader, die anoniem wil blijven, omdat het 'allemaal een beetje teveel is'. "Er was inderdaad een storing, maar die was overal vrij snel opgelost. Alleen het Calvijn College hield vol dat er nog een storing was. En de volgende dag nog steeds."

Hij belde zelf de Onderwijsinspectie voor informatie en die bevestigde zijn vermoedens. Het Calvijn College bleek zelf iets verkeerd te hebben gedaan bij de administratie. Drie toetsen die meetellen met het examencijfer waren nog niet ingevoerd, van twee hiervan is dat nu alsnog gedaan. Een Engelse toets wordt beschouwd als niet gemaakt.