Eindelijk, zomerweer in aantocht!

Lagedrukgebied

Vanaf maandag kunnen we dan het echt zomerse weer verwachten. "Het blijft droog en wordt 24 graden." Dinsdag wordt het nog een tikkie warmer, 26 graden, en kunnen de regenjassen ook in de tas blijven.

Dat verandert op woensdag: aan het einde van de middag of begin van de avond kunnen er buien met onweer ontstaan. "We zitten in de buurt van een lagedrukgebied", legt Kroon uit. Die regen komt wel pas na een heel zomerse dag: het wordt in de grootste gedeelten van het land 28 graden en in het oosten zelfs 30 graden.