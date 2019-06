Als Willem wandelt met zijn kind is dat 'schattig', als zijn vriendin dat doet 'normaal'

Bisseling is de vader van Bente (1). Hij schreef het boek 'Vader op komst' voor - hoe toepasselijk - aanstaande vaders. De reden van het boek: hij liep tegen heel veel hobbels aan tijdens de zwangerschap van zijn vriendin, en er waren een hoop dingen die hij graag van tevoren had willen weten.

'Waarom zou ik nog meegaan?'

De focus op de vrouw tijdens de zwangerschap was extreem, vond Bisseling. Niet heel gek natuurlijk, de vrouw draagt het kind, maar toch. "Neem de gesprekken met de verloskundige. Er is weinig aandacht voor de man, die echt wel betrokken wil zijn. Het ging eens over erfelijke aandoeningen in de familie. Ik zei dat er in mijn familie diabetes zit. Daar werd alleen even snel een notitie van gemaakt, vervolgens ging het gesprek weer volledig richting mijn vriendin. De zwangerschapswereld is in principe door vrouwen voor vrouwen."

Bisseling heeft zijn gevoel later uitgelegd aan de verloskundige. "Ik zei dat ik me wat aan de zijlijn voelde staan. Ze waren heel blij dat ik het zei, omdat ze er niet bewust van waren dat ze mannen minder betrokken bij de gesprekken. Ze zijn nu eenmaal vooral bezig met vrouw en kind, wat ook gewoon hun werk is."