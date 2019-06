Pechtold moet crisis voorkomen bij renovatie Binnenhof

Pechtold zal zich de komende weken buigen over het project en vervolgens een advies uitbrengen. Over de verbouwing van het Binnenhof is nogal wat commotie ontstaan. Meerdere partijen zijn bang dat de renovatie financieel uit de hand gaat lopen.

Te veel architecten

Als procesvoorzitter moet Pechtold kijken waar het beter kan. Zo heerst in de Tweede Kamer ook onvrede over de communicatie met de eigenaar van het Binnenhof, het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het project is nu begroot op zo'n half miljard euro. Ook zouden er te veel architecten bij het project zijn betrokken. De Kamer wil graag een 'sobere en doelmatige' aanpak. Felle kritiek was er eerder op 'megalomane plannen', zoals een tropische kantoortuin.