'Criminelen langer op straat door tekorten forensische opsporing'

De NPB wil graag dat de minister onderzoek laat doen naar de maatschappelijke schade van de situatie. In de toekomst zou er een integraal plan moeten komen 'om de werkomstandigheden en samenwerking te verbeteren'.

'1500 is op sterkte'

Robbert Salome, woordvoerder van de Nationale Politie, reageert op de brief. Hij herkent zich wel in de woorden, maar zegt ook dat er anderhalf jaar geleden al werd gewaarschuwd voor de uitstroom van rechercheurs. "Het klopt dat er werk is voor drie keer meer mensen, maar dat is altijd zo, en op alle politieafdelingen. 1500 is gewoon op sterkte, zoals we dat hebben afgesproken."

Ook legt Salome uit dat er tegenwoordig steeds meer forensisch rechercheurs nodig zijn, omdat het werkveld die kant op is verschoven. "Vroeger waren vooral tactisch rechercheurs belangrijk en was er minder forensisch werk. Sporen zijn veel belangrijker geworden, daar heb je dus nu meer mensen voor nodig."