Regering wil tolk bij crisissituatie: 'Zo veel mogelijk mensen bereiken'

Doven onzeker en bang

De Kamer had hierom gevraagd, omdat de informatie over de aanslag in Utrecht voor veel doven en slechthorenden niet te volgen was. Dat maakte menig dove onzeker en bang. Bij de aanslag vielen vier doden.

"Ik begreep er helemaal niets van", zei Caroline Smits na de aanslag. Ze was aan het werk toen de aanslag plaatsvond. "We hebben gelijk het nieuws aangezet", zei ze tegen RTL Nieuws. "We zaten er middenin en ik wist niets van wat er aan de hand was. Informatie is niet toegankelijk. Mensen praten wel, maar ik kan niks volgen. Ik voel me dan echt buitengesloten."