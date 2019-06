Bezorgdheid over financiële problemen modale inkomens: SP dient motie in

"De SP verzoekt de regering te onderzoeken waarom middeninkomens moeite hebben om rond te komen alsmede adequate maatregelen voor te stellen om de middeninkomens tegemoet te komen", schrijft Kamerlid Jasper van Dijk.

Duizenden reacties

Na het publiceren van het onderzoek ontving RTL Nieuws duizenden reacties via mail, sociale media en via telefoon. De boodschap was duidelijk: mensen herkennen zich enorm in het verhaal.