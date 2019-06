Fransen roemen Oranjestoet: 'Dit heb ik nog nooit gezien'

'Van links naar rechts'

De Franse krant L'Equipe verbaast zich over het feit dat alle mensen bij een bepaald liedje van links naar rechts springen: 'Soms stopt de bus, zodat alle mensen dezelfde simpele choreografie kunnen uitvoeren. Ze zingen: we gaan naar links, we gaan naar rechts.'

Een Nederlandse legt het de Franse krant uit. "Dit deden we tijdens het EK in Nederland ook. Kun je je voorstellen dat 217.000 mensen zich zo verplaatsen? Dat was waanzin!"

Nog grotere stoet

Aanstaande zaterdag kunnen de Fransen in Valenciennes een nog grotere stoet tegemoet zien dan gisteren. In het stadion zitten namelijk zeker 13.000 Oranje-fans als Nederland tegen Kameroen speelt.