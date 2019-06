Minister grijpt in bij exportcontrole NVWA

Uit gegevens van Belgische en Duitse autoriteiten blijkt dat dierenartsen van de NVWA tientallen keren per jaar exportvergunningen afgeven voor diertransporten met ernstig zieke dieren. Schouten is blij dat dit nu boven tafel komt, maar vraagt zich af hoe het kan. "Dat het toch gebeurt, terwijl duidelijk is dat het niet mag."

Onderzoek uitgebreid

Daarom breidt ze het onderzoek uit dat al naar de NVWA loopt. Het was ingesteld nadat misstanden aan het licht waren gekomen bij de keuring van dieren in slachthuizen in Noord-Nederland. Het bureau dat het onderzoek uitvoert (2Solve) gaat nu ook de situatie op de vijf zogeheten exportverzamelplaatsen bekijken.