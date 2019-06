Dierenartsen NVWA laten export ernstig zieke dieren naar slachthuizen in België en Duitsland toe

In sommige gevallen was de helft van de dieren niet geschikt voor transport, zo is te lezen in Belgische rapporten, die zijn opgevraagd door dierenrechtenorganisatie Animal Rights. "Van de 21 fokvarkens waren er 10 niet in staat pijnloos te lopen", schreef een dierenarts in maart 2016.

'Voetbalgroot abces'

In een ander rapport staat: "Dieren in algemeen slechte conditie. Navelabcessen, zelfs één tot aan de grond en een voetbalgroot abces in de hals." Op foto’s van een transport zijn de abcessen van varkens duidelijk te zien.