Berry kreeg bowlingbal aan been en moest geld voor vrijgezellenfeest zelf verdienen

"Om half 7 schrok ik wakker", zegt Berry. "Ik dacht: wat is dat voor een idioot die de bel zo lang indrukt?" Het bleken zijn vrienden te zijn. "Er kwam een mannetje of tien binnengestormd, ik kreeg twee minuten de tijd om mezelf aan te kleden en mijn tas in te pakken. Ik was nogal overdonderd, dus van die tas inpakken is het nooit gekomen. Ik had net mijn kleren aan."