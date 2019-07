Wel een baan, maar geen huis: 'Het is elke dag oorlog in mijn hoofd'

Niet alleen de Randstad

Ook Kees (63) uit Harderwijk werd dakloos. Hij is al bijna 50 jaar vrachtwagenchauffeur en kwam na een scheiding op straat te staan. Hij vertrok naar een camping, maar daar kon hij maar enkele maanden legaal verblijven. "Ik ben gaan zoeken: waar kan ik een huisje vinden, waar kan ik mijn spulletjes in kwijt, waar kan ik verder leven. Het was of hier illegaal wonen of in de vrachtwagen gaan slapen of onder een viaduct. Want ik had niets."

Vanaf de camping zocht Kees verder, maar kwam bedrogen uit. "Een huurhuisje is niet mogelijk hier met de wachttijden. Ik heb 15 mensen in mijn omgeving gevraagd of ik daar mag logeren, maar dan benadeel ik ze financieel. Dus ze zeggen allemaal nee en dat begrijp ik."

En dus bleef Kees noodgedwongen een tijd op de camping. "Je moet dus illegale dingen gaan doen om legaal te wonen."