Drugscrimineel zet adres online van journalist die informatie lekte

Van Hout noemt de situatie 'vervelend'. "Dat hij mijn adres online zet, is vervelend. Want daar komen weer allemaal bedreigingen op af, allemaal anoniem natuurlijk, maar dat is vervelend. Ook voor mijn kinderen en mijn vriendin."

Criminelen

Als presentator Jeroen Pauw vraagt of er nog criminelen zijn die wellicht actie zullen ondernemen na het stuk in de Volkskrant, zegt Van Hout: "Ja, maar ik ga dat niet promoten. Ik ga er ook niet over speculeren. Tuurlijk zou dat kunnen, in theorie, dat kan."