Politie arresteert 26-jarige Groninger in moordzaak hardloper Hidde

Ideale schoonzoon

In een rouwadvertentie die zijn schoonfamilie in het Dagblad van het Noorden plaatste stond dat hij voor hen 'de ideale schoonzoon en zwager' was, die 'zonder reden van het leven is beroofd'.

Wat de aanleiding van de steekpartij was, is nog niet duidelijk. "Nu we een verdachte hebben aangehouden, moeten we onze kaken op elkaar houden", aldus een woordvoerder van de politie.

Grote zorgen

De steekpartij aan het Jaagpad hield de gemoederen bezig in Groningen. De Hanzehogeschool adviseerde medewerkers en studenten om op elkaar te letten en zo veel mogelijk samen te fietsen of te lopen in de omgeving.

Een week na de dodelijke steekpartij had de politie al 176 tips binnen gekregen.