Dit plukje haar van Beethoven is een fortuin waard

Je moet wel behoorlijk wat geld neerleggen. De waarde van de ingelijste lok wordt geschat tussen de 15.000 en 20.000 pond (tussen de 17.000 euro en 22000 euro). Beethoven zou de lok zelf hebben afgeknipt en die aan collega-componist Anton Halm cadeau hebben gedaan.

Haar als cadeau

Halm kreeg de lok in 1826, vertelde die later aan zijn biograaf. De twee hadden geregeld contact met elkaar en Halm heeft zelfs een fuga voor Beethoven gemaakt. Terwijl Halm aan de compositie werkte, vroeg hij aan Beethoven om een stuk haar dat hij aan zijn vrouw wilde geven. Volgens CNN was zo'n cadeau in de 18de en 19de niet ongebruikelijk.