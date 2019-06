Huisarrest voor journalist die volgens Rusland drugs smokkelde

Geslagen

Eerder zaterdag werd bekend dat Goloenov kort na zijn arrestatie was opgenomen in een ziekenhuis in de Russische hoofdstad. Volgens de politie voelde hij zich heel erg slecht. Een advocaat van de journalist zei dat zijn cliënt was geslagen.

Goloenov sprak in de rechtszaal vandaag. "Ik had nooit gedacht dat ik mijn eigen begrafenis zou bijwonen", zei hij volgens een Amerikaanse journalist van The Times. Hij brak vervolgens in tranen uit.