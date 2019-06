Oppositie Soedan roept op tot verzet tegen militair regime

De oppositie tegen het militaire regime in Soedan heeft de bevolking opgeroepen met ingang van morgen overal verzet te plegen. De oproep volgt enkele dagen nadat er tientallen en misschien wel ruim 100 doden vielen toen het regime protesten tegen de regerende Militaire Overgangsraad (TMC) in de hoofdstad Khartoem had neergeslagen.

De hoofdstad wordt volgens ooggetuigen sindsdien geterroriseerd, vooral door milities die onder het bewind van couppleger en president Omar Hassan al-Bashir (1989-2019) berucht waren onder de naam Janjaweed. Bruut geweld: leger Soedan schiet en slaat protesten uit elkaar Bekijk deze video op RTL XL Bondgenoten van oude president Het leger regeert met de TMC nadat het al-Bashir op 11 april na dertig jaar aan de kant werd geschoven. Dat gebeurde na maanden van massale protesten in heel het land, die in december begonnen na verhoging van broodprijzen. Volgens de oppositie staan met de TMC bondgenoten van al-Bashir aan het roer, die het leger aan de macht willen houden en niet echt geïnteresseerd zijn in een overgang naar een democratisch systeem. Lees ook: Oppositie Soedan weigert overleg te hervatten 'Raad boezemt angst in' De militaire overgangsraad deed juist een aanbod aan de oppositie om de gesprekken weer op te pakken, maar dat verzoek werd afgewezen. De oppositie vindt dat het leger niet te vertrouwen is. "De raad heeft ons uitgenodigd de dialoog aan te gaan, maar boezemt op straat de burgers angst in", reageerde de oppositie bij monde van Madani Abbas Madani. Lees ook: Deze vrouw wordt het 'vrijheidsbeeld' van Soedan genoemd