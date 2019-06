Maand oude baby uit Wales sterft nadat dronken moeder bovenop hem in slaap valt

Moeder Marina Tilby (26) uit het kleine dorpje New Quay in Wales heeft een celstraf van twee jaar en vier maanden gekregen omdat ze dronken bovenop haar baby Darian in slaap was gevallen. Het jongetje van een maand oud overleefde dat niet.

De vrouw ging met haar zus en baby op 31 maart naar een nachtclub in het dorp, weet de BBC. Ze liet zich daar vollopen met drank, voordat ze daarna met z'n allen naar een caravan van een man gingen die ze in de nachtclub had ontmoet. Daar viel ze in slaap bovenop haar zoontje. Lees ook: Baby in VS sterft in bloedhete auto: na 15 uur dood gevonden 'Je hebt je plicht genegeerd' Het zoontje werd bewusteloos gevonden en snel naar het ziekenhuis gebracht, zo zei de rechtbank. De moeder was nog zo dronken, dat het haar zus ruim een uur kostte om haar wakker te krijgen. Het zoontje overleed later die dag. De rechter was niet mild voor de moeder. "Het is de plicht van een moeder om de zorg en veiligheid van haar vier weken oude kind boven alles te plaatsen. Je hebt die plicht volkomen genegeerd, zodat je extreem dronken kon worden tijdens een avondje uit", zei hij. Lees ook: Moeder na comazuipfeestje: 'Wat kon er gebeuren?' Depressie En hij ging verder: "Je werd zo dronken dat je in een diepe slaap viel, bovenop je baby. Daarna bewoog hij niet meer. Hij had bloed in zijn mond, maar dat wist je niet omdat je zo dronken was." De advocaat van Tilby zei dat ze na de dood van haar zoontje een depressie heeft gekregen en dat ze daar enorm onder lijdt. "Ze voelt zich enorm schuldig, haar verdriet zal voor eeuwig blijven."