Bij een weeralarm is het vooral code rood in Friesland en Groningen

Code rood in het Noorden

Als het KNMI code rood of oranje afgeeft is dat meestal voor een gedeelte van het land. Bij windstoten geldt de waarschuwing bijvoorbeeld vaak alleen in de kustprovincies en ook zware onweersbuien vallen niet altijd door het hele land.

Wanneer je per provincie het aantal keren telt dat er een waarschuwing werd afgegeven dan komt het Noorden als meest extreem uit de bus. Van de 86 dagen dat er code oranje of rood werd afgegeven, was Groningen 49 keer de klos, 8 dagen gold zelfs code rood. Ook in Friesland was het relatief vaak raak de afgelopen jaren. Zeeland was met 34 dagen, waarvan 4 met code rood, het minst vaak aan de beurt.

Waar zijn de meeste weerwaarschuwingen?