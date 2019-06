Van junk naar gevangenisdirecteur: zo ontsnapte Hank aan de dood

Hank vliegt meters de lucht in en komt met een doodsmak op de basaltkeien terecht. "Ik weet dat ik heel veel gilde en heel veel pijn had, verder zag ik alleen maar licht. Hoe ik op de kant ben gekomen is me onduidelijk. Het enige wat door me heenging was: zie je nou, hoogmoed komt voor de val."

Roken, blowen, coke

Hank is een geboren en getogen Brabander. Thuis is hij het middelste kind. Zijn oudere broer is hoogbegaafd, zijn zusje 'mooi en lief'. Hank is geen van beide. "Ik kreeg altijd op mijn donder." Wanneer zijn vader ziek thuis komt te zitten, verandert dat. Hoe meer zijn moeder gaat werken, hoe meer zijn vader gaat drinken. Ouderlijk gezag is er nauwelijks. De kinderen doen waar ze zin in hebben, straf blijft toch uit. Op zijn 11de rookt Hank zijn eerste sigaret, op zijn 13de zijn eerste jointje. En bij blowen blijft het niet.

Onder invloed van speed haalt Hank zijn mavodiploma. Cocaïne gebruikt hij op dat moment ook met regelmaat. Voor de kick. Samen met zijn broer voorziet hij andere jongens in het dorp van drugs. Hasj, speed, cocaïne. Zijn eerste heroïne-ervaring herinnert hij zich nog goed. 16 jaar was hij. "Een vriend had 'cocaïne' bij zich. Ik weet nog dat ik zei: wat een rare kleur heeft dat, joh. Maar hop, dat ging zo mijn neus in."