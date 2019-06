Door trein aangereden hondje uit Peru eindelijk in Nederland

Oproepje

Inti vloog zonder Julia naar Nederland. Zij was op dat moment zelf in Vietnam. Via een oproep op Facebook vond ze een vrouw die bereid was om op de hond te passen tijdens de vlucht. Zeven weken geleden stonden Julia's ouders klaar om de hond op te halen op Schiphol.

"Die moesten er wel even een nachtje over slapen, maar mijn vader is dierenarts en had ook geholpen met het regelen toen ik nog in Peru zat", zegt ze. "Hij zat er al te diep in om nog nee te kunnen zeggen."

Vorige week kwam Julia zelf terug van haar reis. Ze kon niet wachten om Inti weer te zien. "Het is toch spannend. Je weet niet of de hond nog hetzelfde is na alles wat hij heeft meegemaakt." Niets bleek minder waar. "Inti steelt iedereens hart."