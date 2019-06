Doodstraf dreigt voor jongste politiek gevangene van Saoedi-Arabië

Gearresteerd

Drie jaar later werd Murtaja gefilmd toen hij opnieuw deelnam aan een fietsprotest. Hij werd gearresteerd.

Op dat moment was hij volgens CNN de jongste politieke gevangene in het land. Hij zat bijna vier jaar vast in afwachting van zijn proces. Vijf jaar later, nu Murtaja 18 jaar is, dreigt de doodstraf.