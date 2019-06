Bij code oranje of rood staat Jerôme zijn tuin leeg te scheppen

Natuurlijke buffers

En in Meerssen ging het dus vaak mis de afgelopen jaren. In 2014, 2016 én 2018 was sprake van flinke wateroverlast door buien. Dat is ook de overheid niet ontgaan. Voor de omgeving van Meerssen is nu 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met dat geld worden onder andere natuurlijke buffers aangelegd die tijdelijk veel water kunnen opslaan.

Van Dongen is blij, maar helemaal veilig zal hij zich bij flinke buien nooit voelen. "Fijn dat er nu extra geld beschikbaar komt voor de problemen hier. Al is het niet eenvoudig om de overlast helemaal te beperken. We liggen nu eenmaal lager, dus komt het water hoe dan ook onze kant op."