Mijn huis is niet veilig bij een extreme regenbui, wat nu?

Mijn huis heeft volgens de kaart schade bij een flinke regenbui, wat nu?

Wanneer je huis op de kaart blauw kleurt, loopt het risico op waterschade. Hoe groot die schade is, heeft Arcadis via het model ingeschat. Het bedrag is dus geen vaststaand feit, maar een inschatting. Dat heeft te maken met hoe het model is samengesteld.

Zo kan het zijn dat je deurdrempel veel hoger is dan Arcadis heeft ingeschat, dan is de kans op wateroverlast aanzienlijk kleiner. Het kan ook zijn dat er in jouw straat juist al maatregelen zijn genomen om wateroverlast tegen te gaan. Daarom is het goed om je hierover te laten informeren. Dat kan bijvoorbeeld bij je gemeente.