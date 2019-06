Ballet niet voor jongens? 'Dodelijk vermoeiende gedachte'

Twee jongens

Bij balletschool Class Ballet in Amersfoort staan op dit moment twee jongens ingeschreven, tegenover 150 meisjes. Eigenaresse Tatiana Shevtsova vindt het erg jammer dat er niet meer jongens komen. "Veel vaders denken dat ballet niets is voor hun zoon. Als de zoon het dan wil, doen de vaders er lacherig over", zegt Shevtsova. "Dan lach je dus min of meer je eigen kind uit. Balletjongens zijn niet slap. Ze zijn enorm sterk. Ik zeg altijd: balletjongens moeten met één arm de meisjes naar de hemel tillen."

Ze hoort vaak hoe ouders lacherig doen over meisjes die voetballen of jongens die balletten. "Ouders hebben het niet eens in de gaten. Het is grappig bedoeld, maar eigenlijk is het discriminatie."