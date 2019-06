Stroopwafel ongekend populair in VS: bakkers breiden booming business uit

Die droom zou weleens uit kunnen komen, want producenten blijven uitbreiden. Zo is Stroopwafel & Co druk bezig om de Aziatische markt aan te boren en is de familie Schep anderhalf jaar geleden begonnen met de bouw van een enorme tweede fabriekshal.

'Dit had ik nooit kunnen bedenken'

Daarin zijn zowel de productie als de verpakking van stroopwafels volledig geautomatiseerd. De eerste testen zijn gedaan en als de productielijn later dit jaar op volle toeren draait, levert dat 19.000 stroopwafels per uur op. Dan rollen er in totaal ruim 30.000 stroopwafels per uur de band af.

Hoe dat proces eruit ziet, is strikt geheim. "We willen de concurrentie niet in de kaart spelen”, grijnst Jacco. Voor vader Arie is het nog steeds ongelooflijk. "Dit had ik 35 jaar geleden echt nooit kunnen bedenken", glimlacht hij. “Maar het is natuurlijk grandioos."