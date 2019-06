Uitroeiing van polio binnen handbereik door medische doorbraak

Viruscellen

In Nederland krijgen de meeste kinderen een inenting tegen polio. Dat krijgen ze in vorm van het dktp-vaccin, dat is een combinatievaccin, met daarin dode polio-cellen. In andere landen, bijvoorbeeld in Afrika, wordt een ander vaccin gebruikt, met daarin niet dode, maar levende polio-cellen. Dat vaccin wordt niet ingespoten met een prik, maar via de mond in de vorm van druppels toegediend.

De reden dat er in onder ander Afrika een ander, oraal, vaccin wordt gebruikt, is geld. Het vaccin met de levende viruscellen, het OPV-vaccin, kost volgens Duizer ongeveer een tiende van het vaccin dat we in Nederland gebruiken, het IPV-vaccin.