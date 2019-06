Meer ongelukken tussen de lakens: 'Je weet nooit of speeltjes veilig zijn'

Uitgegleden

"Er zijn mensen die denken dat wij het geloven als ze zeggen dat ze in de douche zijn uitgegleden en dat er vervolgens iets in hun anus is geschoten", zegt ze. "Nergens voor nodig. Niemand hoeft zich te schamen. Artsen hebben geen waardeoordeel en doen gewoon ons werk."

Toch wachten mensen vaak lang voor ze naar het ziekenhuis gaan en dat kan gevaarlijk zijn. "Als dingen te lang op een plek zitten waar ze niet horen, kan dat beschadigingen geven." Als het anaal is kun je je dikke darm beschadigen. Als het dan ook nog een scherp voorwerp is, kan je de dikke darm zelfs perforeren, met mogelijk een stoma tot gevolg. "Als mensen op tijd komen, kunnen we het voorwerp er makkelijker uithalen, desnoods met een klein roesje zodat het minder pijnlijk is. Wacht je langer, dan moet het vaak op de operatietafel."

De komende maanden denkt het NEN samen met andere internationale organisaties na over de normen die moeten gaan gelden voor seksspeeltjes.