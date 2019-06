Rutte zegt sorry tegen Groningers om aanpak aardbevingen

Rutte noemde de gebeurtenissen in Groningen, dat door de jaren heen getroffen werd door talloze aardbevingen, "een crisis in slow motion". Toen eindelijk werd onderkend dat de gaswinning zulke grote problemen veroorzaakte, is bovendien in de aanpak veel te lang de nadruk gelegd op "precisie en juridische zekerheid". Dat is "simpelweg ten koste gegaan van de snelheid", aldus de minister-president.

Gaskraan dichtdraaien

Ook Rutte zou "het liefst vandaag nog" de gaskraan helemaal dichtdraaien. "Maar dat gaat niet. Als je het te snel doet en er komt een koude winter, dan loop je risico's met leveringszekerheid." Hij benadrukte dat het kabinet "geen financieel motief" heeft om langer Gronings gas te blijven oppompen. Tegelijkertijd is er "geen toverstok" om alle problemen in één keer op te lossen.