Avondvierdaagse door heel het land afgelast vanwege noodweer

Bos en hei

Vooral in gebieden met veel bos en hei is voor dinsdag een streep door de wandeltocht gezet. "Met zware windstoten kunnen er grote takken vallen. Dan stuur je geen kinderen het bos in", aldus het team van de tocht in het Gelderse Groesbeek. Ook veiligheidsregio's waarschuwen voor omwaaiende bomen en wateroverlast.

Bekijk hier wanneer het gaat onweren: