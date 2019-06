Morgen weinig wind, en dus worden de muggen massaal actief

Bakjes legen

Hoog tijd dus om je ramen te barricaderen met horren, jezelf in te sproeien met deet of om een ventilator op jezelf te richten tijdens de nacht. Maar nog beter is het als we met z'n allen vaker het stilstaande water in bakjes op onze balkons en in onze tuinen zouden legen. Dat zijn namelijk de plekken waar de muggen zichzelf voortplanten.

"De muggenplaag creëren wij zelf", zegt Van Vliet. "Afvalemmers, niet afgedekte regentonnen, daar zitten de muggen, want daar zitten voor hen geen natuurlijke vijanden in. De dichtheid van muggen wordt echt veroorzaakt door het water op kunstmatige plekken, niet in de natuur."

Nieuwe soorten

Van Vliet kan niet zeggen of er over de jaren heen steeds meer muggen komen, die informatie is er niet.

Wel is duidelijk dat steeds meer soorten muggen makkelijker in ons land blijven door de stijgende temperatuur. Soms komen ze via toeristenverkeer, soms via transport van bijvoorbeeld autobanden. "De omstandigheden zijn hier al geschikt voor voortplanting. Dat is wel zorgwekkend."