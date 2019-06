Diabetespatiënten willen glucosemeter vergoed krijgen: 'Het kan ons leven verbeteren'

Extra pijn

Eén voorbeeld blijft Orietta vooral bij. Hij had pijn bij het prikken, zegt Orietta over een man die zijn verhaal deed. "In één hand had hij geen gevoel meer in de vingertoppen, in de andere vingertoppen deed het prikken extra pijn. En hij had Parkinson, dus er moest vier keer per dag iemand van de wijkverpleging komen omdat het prikken hem zelf niet meer lukte. Dat vond ik denk ik wel het zieligste verhaal. Zo iemand gun ik een apparaatje, hoor."

Orietta heeft het apparaatje zelf gekocht. "Ik wil nooit meer zonder. Zodra ik mijn vakantiegeld krijg, gaat dat in mijn 'sensorpotje'. En ook vrienden en familieleden stoppen me soms wat toe voor dat potje." Maar, zegt ze: niet iedereen kan het betalen. "En daarom sta ik vandaag in de Tweede Kamer om die petitie aan te bieden." In totaal heeft Orietta, samen met een mede-patiënt, 46.000 handtekeningen verzameld. Ze blijft ervoor vechten: "Zo'n metertje kan onze levens verbeteren."