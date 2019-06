Dromen komen uit: 'De gedachte alleen al, wij de beste van de wereld...'

Dat advies knoopte de Amsterdamse goed in haar oren. Ze zette haar eerste stappen op het voetbalveld bij SC Buitenveldert. Toen ze 18 was, kreeg ze de kans om bij ADO Den Haag te spelen. Daar kwam ze erachter dat een profcarrière voor een vrouw inderdaad geen gesneden koek is, zegt ze in een gesprek met RTL Nieuws.

Buffelen in een lunchroom

Na een jaartje bij ADO kreeg ze een aanbod uit de Verenigde Staten. Of ze topsport wilde combineren met een studie aan de universiteit van Alabama. "Daar heb ik niet lang over na hoeven denken." Ze werd niet betaald voor het voetbal, maar kon wel gratis studeren, trainen en leven in de VS. "Ik heb mijn bankrekening niet kunnen spekken, maar ik heb daar wel enorm in mezelf geïnvesteerd."