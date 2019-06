Gaan rappers Boef en Frenna over de schreef? 'Een ingewikkelde zaak'

'Ze zijn niet te pakken'

"Het gaat ons niet alleen om die individuele gevallen, maar om het gedrag van de rappers in het algemeen", zegt Karim Aachboun, juridisch adviseur van de Stichting. "We willen de verheerlijking van geweld en het discrimineren en slecht behandelen van vrouwen aanpakken."

Dat wil de stichting doen door de platenlabels aan te spreken op hoe zij met hun rappers omgaan. Volgens de stichting zijn de labels namelijk niet streng genoeg. "Frenna heeft in het buitenland vastgezeten en had door zijn eigen label gestraft moeten worden, dat staat namelijk in de code of conduct van het label." Volgens Aachboun is die code of conduct nu 'puur voor de bühne' en worden misdragingen van artiesten intern niet bestraft.

"De bestuurders van de labels verdienen geld aan de artiesten en zijn verantwoordelijk, daarom proberen we via hen de rappers aan te pakken." Rappers Boef en Frenna zijn volgens hem puur als voorbeeld gekozen omdat zij een rolmodel-functie hebben en beide al eerder veroordeeld zijn.