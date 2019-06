Slecht zelfbeeld door te 'perfecte mensen' in reality-tv-programma's

Vergelijken

Stoppen met vergelijken is daarbij het belangrijkst, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vergelijken zit volgens Kuppens namelijk in onze aard. "We zijn niet anders gewend dan in groepen te leven, je groeit op in een familie, werkt in groepen. Vergelijken kan helpen om je beter over jezelf te voelen. We bepalen wie we zijn door te kijken naar anderen." Dat vergelijken is volgens hem met de komst van sociale media veranderd. "We worden nu meer geconfronteerd met hoe anderen eruit zien dan twintig jaar geleden."

Haringsma coacht dagelijks mensen die worstelen met een laag zelfbeeld. Als tip geeft hij ze mee om niet alles als een wedstrijd te zien. "Je eigenwaarde zou niet moeten afhangen van wat je presteert. Je bent niet wat je kunt of hebt. Je wordt er een stuk meer ontspannen van als je jezelf onvoorwaardelijk kunt accepteren."