Een dag na zonkracht 7: 'Ik ben nog nooit zó verbrand geweest'

Kleine hel

Jeroen was blij dat de zon vandaag even niet scheen. "Ik werk in een rusthuis", vertelt hij. "Normaal gesproken moeten we een pak aan. Ik probeerde het, maar het was echt enorm irritant voor de huid. Daarom mocht ik van mijn baas gewoon in een shirt werken."

Ook de autorit van een halfuur naar zijn werk toe was een 'kleine hel', zegt Jeroen. "Ik kon nauwelijks met mijn rug tegen de leuning zitten. Ik heb voorovergebogen moeten rijden. Het ene moment had ik het warm, dan weer koud, het is echt ongelooflijk."