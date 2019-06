Patiënt psychiatrische kliniek Den Dolder breekt in bij slijterij

De bewonersvereniging is woedend over het incident bij de kliniek, waar eerder ook Michael P. zat. P. vermoordde Anne Faber in oktober 2017.

Ongeloof

Woordvoerder Jan Scherphuis van de bewonersvereniging reageert tegenover RTV Utrecht: "Het gaat hier om een situatie waarvan we ons afvragen: hoe kan een patiënt van dat onderdeel zich zo gedragen en is de begeleiding niet in staat om hem tot de orde te roepen?"