Leger in Soedan slaat maandenlang protest keihard neer

Het Soedanese leger is begonnen met het uiteenslaan van het protest tegen de militaire machthebbers in het land. Daarbij zouden al dertien doden zijn gevallen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. De aanval van het leger is nog altijd aan de gang. Het protest duurt al sinds afgelopen december.

Volgens de Sudanese Professionals Association zijn er veel soldaten ingezet. Op sociale media melden verschillende mensen dat er wordt geschoten op de demonstranten, maar dat wordt niet bevestigd. Rond het hoofdkwartier van de strijdkrachten bivakkeren al geruime tijd betogers uit heel het land die eisen dat het leger de macht opgeeft. Gekozen regering De oppositie heeft al meerdere keren onderhandeld met de legerleiding over een overgangsregering in Soedan. Eerder zette het leger president Omar al-Bashir aan de kant na maanden van protest. Dezelfde demonstranten zijn daarna niet gestopt en willen dat het leger de macht ook zo snel mogelijk overdraagt aan een gekozen regering. Deze vrouw wordt het ‘vrijheidsbeeld’ van Soedan genoemd In Soedan zijn hevige protesten, het volk wil een andere leider. Een demonstrant springt eruit: Alaa Salah. Een bundeling van oppositiegroepen in Soedan, de DFCF (De krachten van de Verklaring voor Vrijheid en Verandering), heeft het contact met het militair bewind na de actie verbroken. De groepering maakte dit via sociale media bekend. Door het geweld van maandag dreigt het conflict in het land van veertig miljoen inwoners verder te escaleren.