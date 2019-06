Hulpverlener gearresteerd in VS omdat hij water en eten aan migranten gaf

No More Deaths

De 36-jarige Warren is hulpverlener voor No More Deaths. Een hulporganisatie die goederen geeft aan migranten die de woestijn doorkruisen nadat ze vanuit Mexico de Amerikaanse grens zijn overgegaan. Warren, die in januari 2018 werd gearresteerd, is een van de op zijn minst vijf vrijwilligers van No More Deaths die vervolgd worden.

Sinds 2017 arresteert de regering-Trump hulpverleners aan de zuidgrens. Volgens de hulporganisatie is de arrestatie van Warren een reactie op de video die No More Deaths een jaar geleden verspreidde. Hierop is te zien dat grenscontroleurs jerrycans met water vernietigen, die de hulpverleners voor de migranten hadden achtergelaten.

Bekijk hieronder de video met beelden die tussen 2010 en 2017 zijn gemaakt: