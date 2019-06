Touw over de weg gespannen in Tull en 't Waal: 'Wat dacht je?'

Een levensgevaarlijke situatie in Tull en 't Waal in de gemeente Houten gisteravond. Op de Lekdijk kon een politiewagen daar maar net op tijd stoppen voor een touw dat over de weg was gespannen.

"Onze collega kon met een noodstop tijdig tot stilstand komen", schrijft de politie. "Zou het leed te overzien zijn geweest als hier een (brom)fietser of motorrijder had gereden?" Lees ook: Politie betrapt kinderen in Zeeland die spoorwissel omzetten 'Dat je het in je hoofd haalt' De politie noemt de actie levensgevaarlijk. "Wat dacht je toen je het touw spande", vraagt de politie zich af. Ze zijn op zoek naar de dader. Mensen die reageren op het bericht van de politie kunnen ook allesbehalve lachen om de 'grap'. "Dat je het in hoofd haalt", is te lezen. En: "Griezelig."